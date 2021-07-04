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13:15, 4 июля 2021 года

В Орле наградили лучшие семьи области

Чествовали победителей регионального этапа Всероссийского конкурса «Семья года».


В Орле в семейном МФЦ наградили победителей регионального этапа Всероссийского конкурса «Семья года». Лучшей многодетной семьей назвали семью Оксаны Черкасовой и Олега Долмашева из Орловского района – они воспитывают шестерых детей. В номинации «Сельская семья» победило семейство Вечеринских из Болховского района, а в номинации «Молодая семья» – семейство Виктории Исаевой и Александра Воробьёва из Орла.

Торжественная церемония прошла в рамках заседания Совета по решению вопросов семей с детьми при региональном департаменте соцзащиты.

Участники обсудили вопросы реализации в регионе нацпроекта «Демография», мероприятий Социального контракта, а также оказания мер соцподдержки семьям с детьми, в том числе приёмным.

Фото пресс-службы правительства Орловской области


Артём Ежаков
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