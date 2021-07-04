Главная » Новости



13:15, 4 июля 2021 года В Орле наградили лучшие семьи области Чествовали победителей регионального этапа Всероссийского конкурса «Семья года».





В Орле в семейном МФЦ наградили победителей регионального этапа Всероссийского конкурса «Семья года». Лучшей многодетной семьей назвали семью Оксаны Черкасовой и Олега Долмашева из Орловского района – они воспитывают шестерых детей. В номинации «Сельская семья» победило семейство Вечеринских из Болховского района, а в номинации «Молодая семья» – семейство Виктории Исаевой и Александра Воробьёва из Орла.



Торжественная церемония прошла в рамках заседания Совета по решению вопросов семей с детьми при региональном департаменте соцзащиты.



Участники обсудили вопросы реализации в регионе нацпроекта «Демография», мероприятий Социального контракта, а также оказания мер соцподдержки семьям с детьми, в том числе приёмным.



Фото пресс-службы правительства Орловской области





Артём Ежаков



