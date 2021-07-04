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15:17, 4 июля 2021 года

На Орловщине с 8 июля начнут оформлять «свободные от COVID-19» предприятия

С этого дня центр «Мой бизнес» начнёт принимать от бизнесменов нужный пакет документов.


В Орловской области с 8 июля центр «Мой бизнес» начнёт принимать документы от предпринимателей на оформление статуса «свободной от COVID-19 организации». Его можно получить при условии полной вакцинации персонала и/или наличия сотрудников подтвержденными антителами.

Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «С 8 июля предприниматели смогут подать пакет документов для присвоения статуса в центр «Мой бизнес». С 12 июля это нововведение начнёт работать. Предприятиям будет выдан также специально разработанный логотип».
Напомним, что губернатор во время последнего прямого эфира в соцсетях заявил, что «будет правильно, если при введении любых ограничений эти учреждения продолжат функционировать».

Вся информация в полном объеме будет доступа на Портале Орловской области, где разместится соответствующий баннер и специальный раздел.


Артём Ежаков
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