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18:19, 4 июля 2021 года

Орловец лишился мопеда после застолья с другом

Подозреваемому в угоне грозит до пяти лет лишения свободы.


В селе Казарь Залегощенского района дружеское застолье с алкоголем обернулось уголовным делом, – сообщает сайт областного УМВД. Проснувшись после возлияний, 28-летний мужчина заметил пропажу из подъезда своего мопеда ценой в 40 тысяч рублей. Полицейские возбудили уголовное дело по ч.1 ст.166 УК РФ «Неправомерное завладение транспортным средством без цели хищения (угон)».

Под подозрение попал собутыльник потерпевшего – его ранее судимый ровесник. Он подождал, пока его друг заснёт, затем взял ключи от мопеда и уехал. «Железного коня» нашли уже повреждённым. Был ли мужчина пьян, когда катался, не сообщается.

Фигуранту грозит до пяти лет лишения свободы. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.


Артём Ежаков
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