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8:21, 5 июля 2021 года Орловцам дали полтора месяца на собрания по вопросу развития территорий Соответствующее постановление подписал губернатор Андрей Клычков.





В Орловской области собственникам многоквартирных домов, не признанных аварийными и подлежащими сносу или реконструкции и включенных в проект решения о комплексном развитии территории жилой застройки, дали 45 календарных дней на проведение собраний по вопросу итогового включения жилья в эту программу. Соответствующее распоряжение 30 июня подписал губернатор Андрей Клычков. Постановление вступило в силу со дня опубликования проекта решения о комплексном развитии жилой застройки.





Артём Ежаков



