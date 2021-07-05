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9:22, 5 июля 2021 года С 22 августа орловцам не понадобится ТО для получения ОСАГО Соответствующие поправки подписал президент Путин.





С 22 августа в Орловской области, как и во всей России, исчезнет необходимость наличия действующей диагностической карты для получения полиса ОСАГО. «Таким образом, с 22 августа у владельцев легковушек вообще никто не будет проверять прохождение техосмотра вплоть до 1 марта следующего года», – передает «Российская Газета». Это связано с другой поправкой, в КоАП РФ. С 1 марта 2021 года за управление машиной без действующей диагностической карты будет выноситься штраф в 2 тысячи рублей.





Артём Ежаков



