Орловцам расскажут всё о ВИЧ и СПИД

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7:24, 5 июля 2021 года
Орловцам расскажут всё о ВИЧ и СПИДВ Орловской области пройдёт Всероссийская акция «Тест на ВИЧ: Экспедиция».
На Орловщине с 6 по 8 июля пройдёт Всероссийская акция «Тест на ВИЧ: Экспедиция». Мобильные пункты тестирования посетят Орёл, Мценск и Ливны. Каждый желающий всего за 15 минут сможет пройти бесплатное анонимное тестирование на ВИЧ/СПИД и получить ответы на любые вопросы, связанные с этими заболеваниями.
Подробный маршрут Экспедиции размещен здесь. Подробная информация представлена на сайте o-spide.ru.
По данным Орёлстата, в мае ВИЧ подтвердился у 12 человек.
Артём Ежаков