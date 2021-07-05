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7:24, 5 июля 2021 года Орловцам расскажут всё о ВИЧ и СПИД В Орловской области пройдёт Всероссийская акция «Тест на ВИЧ: Экспедиция».





На Орловщине с 6 по 8 июля пройдёт Всероссийская акция «Тест на ВИЧ: Экспедиция». Мобильные пункты тестирования посетят Орёл, Мценск и Ливны. Каждый желающий всего за 15 минут сможет пройти бесплатное анонимное тестирование на ВИЧ/СПИД и получить ответы на любые вопросы, связанные с этими заболеваниями.



Подробный маршрут Экспедиции размещен здесь. Подробная информация представлена на сайте o-spide.ru.



По данным Орёлстата, в мае ВИЧ подтвердился у 12 человек.





Артём Ежаков



