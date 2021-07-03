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20:25, 2 июля 2021 года Завтра орловцы не смогут вакцинироваться от COVID-19 в ТМК «ГРИНН» Об этом сообщает пресс-служба регионального оперативного штаба по недопущению завоза и распространению коронавирусной инфекции.





«В субботу (3 июля) выездной прививочный пункт, расположенный в торговом центре ГРИНН на Кромском шоссе, 4, будет закрыт», – сообщает пресс-служба оперштаба по коронавирусу. Он возобновит работу на следующий день, 4 июля.





Орловское Информбюро



