Орловский избирком заверил списки кандидатов от КПРФ на выборы в облсовет

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11:20, 3 июля 2021 года
Орловский избирком заверил списки кандидатов от КПРФ на выборы в облсоветРешение было принято на 133-м заседании областной избирательной комиссии.
2 июля избирком Орловской области на 133-м заседании заверил областной список кандидатов в депутаты облсовета созыва 2021-2026 годов от орловского отделения КПРФ в количестве 32 человек. По общеобластной части здесь значатся сенатор Василий Иконников, зампред горсовета Иван Дынкович и главред партийной газеты «Орловская искра» Юрий Лебедкин.
Помимо этого, были приняты решения
о регистрации уполномоченного представителя и об открытии специального избирательного счета избирательного объединения КПРФ.
Напомним, что выборы депутатов Госдумы и Орловского облсовета пройдут в этом году 19 сентября.
Фото избирательной комиссии Орловской области
Артём Ежаков