Орловский избирком заверил списки кандидатов от КПРФ на выборы в облсовет

Решение было принято на 133-м заседании областной избирательной комиссии.



Помимо этого, были приняты решения о регистрации уполномоченного представителя и об открытии специального избирательного счета избирательного объединения КПРФ.

Напомним, что выборы депутатов Госдумы и Орловского облсовета пройдут в этом году 19 сентября.



Фото избирательной комиссии Орловской области