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11:20, 3 июля 2021 года

Орловский избирком заверил списки кандидатов от КПРФ на выборы в облсовет

Решение было принято на 133-м заседании областной избирательной комиссии.


2 июля избирком Орловской области на 133-м заседании заверил областной список кандидатов в депутаты облсовета созыва 2021-2026 годов от орловского отделения КПРФ в количестве 32 человек. По общеобластной части здесь значатся сенатор Василий Иконников, зампред горсовета Иван Дынкович и главред партийной газеты «Орловская искра» Юрий Лебедкин.

Помимо этого, были приняты решения о регистрации уполномоченного представителя и об открытии специального избирательного счета избирательного объединения КПРФ.
 
Напомним, что выборы депутатов Госдумы и Орловского облсовета пройдут в этом году 19 сентября.

Фото избирательной комиссии Орловской области



Артём Ежаков
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