Коронавирус подтвердился у 98 орловцев, трое скончались

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11:51, 3 июля 2021 года
Коронавирус подтвердился у 98 орловцев, трое скончалисьВ России обнародовали суточные данные о распространении болезни.
По оперативным данным сайта Стопкоронавирус.рф
на 3 июля
, за последние сутки в Орловской области выявлено 98
случаев коронавирусной инфекции (всего – 37 687
).
На лечении – 1 205 человек. Накануне выписано 83 орловца (всего – 35 728). От последствий болезни скончалось 754 жителя региона (+3 летальных исхода).
Суточная заболеваемость в России – 24 439 (всего – 5 585 799), число выздоровевших – 17 899 (всего – 5 053 417). Общее число летальных исходов – 137 262 (+697 случаев за сутки). На лечении – 395 120 человек.
Инфографика портала Стопкоронавирус.рф
Артём Ежаков