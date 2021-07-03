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11:51, 3 июля 2021 года Коронавирус подтвердился у 98 орловцев, трое скончались В России обнародовали суточные данные о распространении болезни.





3 июля, за последние сутки в Орловской области выявлено 98 случаев коронавирусной инфекции (всего – 37 687). По оперативным данным сайта Стопкоронавирус.рф на, за последние сутки в Орловской области выявленослучаев коронавирусной инфекции (всего –). На лечении – 1 205 человек. Накануне выписано 83 орловца (всего – 35 728). От последствий болезни скончалось 754 жителя региона (+3 летальных исхода). Суточная заболеваемость в России – 24 439 (всего – 5 585 799), число выздоровевших – 17 899 (всего – 5 053 417). Общее число летальных исходов – 137 262 (+697 случаев за сутки). На лечении – 395 120 человек. Инфографика портала Стопкоронавирус.рф





Артём Ежаков



