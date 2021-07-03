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13:31, 3 июля 2021 года В Орле готовы расторгнуть контракт на уборку городских кладбищ Об этом заявил мэр областной столицы Юрий Парахин.







В Орле прошла инспекция городских кладбищ с участием мэра Юрия Парахина. Чиновники проверили наиболее беспокоящие горожан Лепёшкинское и Иоанно-Богословское кладбища. «Картина удручающая и более того — совершенно недопустимая: с могилами соседствуют горы мусора, которые никто не убирал неделями!», – резюмировал градоначальник.

Залежи мусора на погостах вынуждают мэрию попрощаться с подрядчиком.

«Если он так относится к своей работе, мы вынуждены отказаться от его услуг. В понедельник направим ему уведомление о расторжении контракта в одностороннем порядке и инициируем процедуру включения в "чёрный список"», – заявил Парахин.

На уборку кладбищ от мусора Управлению коммунального хозяйства дано две недели.

Фото со страницы Юрия Парахина «ВКонтакте»





Артём Ежаков



