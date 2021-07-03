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13:43, 3 июля 2021 года Непогода останется с орловцами до конца выходных Дожди, грозы и град прогнозируются вплоть до завтрашнего вечера.







ГУ МЧС России по Орловской области предупреждает жителей региона о непогоде на Орловщине. Она ожидается вплоть до девяти часов вечера 4 июля. Возможны кратковременные дожди, ночью местами сильные, грозы и град. Завтра днем столбики термометров покажут от +22 до +27℃. Порывы ветра в грозу могут достичь отметки в 18 м/с.





Артём Ежаков



