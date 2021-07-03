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19:12, 3 июля 2021 года

В Орле пропала 16-летняя девушка

Рузана Макаревич 1 июля 2021 года не вернулась домой с прогулки.


В Орле ищут пропавшую 16-летнюю Рузану Макаревич. Как следует из ориентировки, опубликованной отрядом «ЛизаАлерт», девушка 1 июля 2021 года не вернулась домой с прогулки. 
 
Приметы: рост: 164 см. Телосложение: xудощавое. Цвет глаз: карие. Волосы: тёмно-русые, длинные.
 
Одежда: красная кофта с длинным рукавом, черные бриджи в мелкий белый горошек, светлые сланцы с черной подошвой.
 
Располагающих информацией о местонахождении девушки просьба сообщить по номерам телефонов: 8 (800) 700-54-52 или 112.
 



Артём Ежаков
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