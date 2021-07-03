Главная » Новости



19:12, 3 июля 2021 года В Орле пропала 16-летняя девушка Рузана Макаревич 1 июля 2021 года не вернулась домой с прогулки.





1 июля 2021 года не вернулась домой с прогулки.

В Орле ищут пропавшую 16-летнюю Рузану Макаревич. Как следует из ориентировки, опубликованной отрядом «ЛизаАлерт», девушка2021 года не вернулась домой с прогулки. Приметы: рост: 164 см. Телосложение: xудощавое. Цвет глаз: карие. Волосы: тёмно-русые, длинные.

Одежда: красная кофта с длинным рукавом, черные бриджи в мелкий белый горошек, светлые сланцы с черной подошвой.

Располагающих информацией о местонахождении девушки просьба сообщить по номерам телефонов: 8 (800) 700-54-52 или 112.





Артём Ежаков



