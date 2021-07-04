В Орле вернулись к работе мобильные прививочные и пункт вакцинации в «ГРИННе»

Накануне в регион прибыло 13 тысяч доз вакцины «Спутник V».



В Орле снова доступны мобильные прививочные кабинеты и пункт вакцинации в ТМК «ГРИНН». Организовать их временно помешала нехватка вакцины, но накануне в область прибыло 13 тысяч доз «Спутника V» , а в ближайшее время ожидается поставка ещё 4080 доз «ЭпиВакКороны».

4 июля, мобильные до 18:00 возле ТЦ «Европа» на Карачевском шоссе и ТЦ «Линия» на улице Михалицына. В ТМК «ГРИНН» прививки снова делают ежедневно – с 12:00 до 19:00.

Сегодня,, мобильные пункты вакцинации работают . Впрививки снова делают ежедневно –

Также в свободном доступе и без предварительной записи доступна вакцинация в четырех городских поликлиниках.



Для прохождения процедуры пациенту надо захватить с собой паспорт, СНИЛС и полис ОМС.