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11:17, 4 июля 2021 года

В Орле вернулись к работе мобильные прививочные и пункт вакцинации в «ГРИННе»

Накануне в регион прибыло 13 тысяч доз вакцины «Спутник V».


В Орле снова доступны мобильные прививочные кабинеты и пункт вакцинации в ТМК «ГРИНН». Организовать их временно помешала нехватка вакцины, но накануне в область прибыло 13 тысяч доз «Спутника V», а в ближайшее время ожидается поставка ещё 4080 доз «ЭпиВакКороны».
 
Сегодня, 4 июля, мобильные пункты вакцинации работают до 18:00 возле ТЦ «Европа» на Карачевском шоссе и ТЦ «Линия» на улице Михалицына. В ТМК «ГРИНН» прививки снова делают ежедневно – с 12:00 до 19:00
 
Также в свободном доступе и без предварительной записи доступна вакцинация в четырех городских поликлиниках.
 
Для прохождения процедуры пациенту надо захватить с собой паспорт, СНИЛС и полис ОМС.



Артём Ежаков
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