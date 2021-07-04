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11:17, 4 июля 2021 года
В Орле вернулись к работе мобильные прививочные и пункт вакцинации в «ГРИННе»Накануне в регион прибыло 13 тысяч доз вакцины «Спутник V».
В Орле снова доступны мобильные прививочные кабинеты и пункт вакцинации в ТМК «ГРИНН». Организовать их временно помешала нехватка вакцины, но накануне в область прибыло 13 тысяч доз «Спутника V»
, а в ближайшее время ожидается поставка ещё 4080 доз «ЭпиВакКороны».
Сегодня, 4 июля
, мобильные пункты вакцинации работают до 18:00 возле ТЦ «Европа» на Карачевском шоссе и ТЦ «Линия» на улице Михалицына
. В ТМК «ГРИНН»
прививки снова делают ежедневно – с 12:00 до 19:00
.
Также в свободном доступе и без предварительной записи доступна вакцинация в четырех городских поликлиниках.
Для прохождения процедуры пациенту надо захватить с собой паспорт, СНИЛС и полис ОМС.
Артём Ежаков