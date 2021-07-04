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12:40, 4 июля 2021 года Главе ливенского учебного центра грозит до 6 лет тюрьмы за махинации с «мертвыми душами» Его обвиняют в составлении 45 фиктивных актов выполненных услуг на сумму в 854 тыс. рублей.









По В Орловской области завершено расследование уголовного дела в отношении директора АПО «НП УЦ Квалификация», обвиняемого в мошенничестве с ученическими контрактами. Материалы уже переданы в суд.По сообщению пресс-службы областного СУ СК, мужчина с сентября 2019 года по март 2020-го поручил ничего не подозревающему бухгалтеру оформить 45 фиктивных актов об оказании услуг профессионального обучения лицам предпенсионного возраста. Не знавший о махинациях региональный департамент соцзащиты выплатил по подложным документам 854 тыс. рублей, которые мужчина потратил.

В ходе следствия фигурант признал свою вину и возместил причиненный ущерб. Его будут судить по ч.3 ст.159 УК РФ (мошенничество), наказание за которую – до 6 лет лишения свободы.

Фото пресс-службы областного СУ СК





Артём Ежаков



