Главе ливенского учебного центра грозит до 6 лет тюрьмы за махинации с «мертвыми душами»

В Орловской области завершено расследование уголовного дела в отношении директора АПО «НП УЦ Квалификация», обвиняемого в мошенничестве с ученическими контрактами. Материалы уже переданы в суд.
По сообщению
пресс-службы областного СУ СК, мужчина с сентября 2019 года по март 2020-го поручил ничего не подозревающему бухгалтеру оформить 45 фиктивных актов об оказании услуг профессионального обучения лицам предпенсионного возраста. Не знавший о махинациях региональный департамент соцзащиты выплатил по подложным документам 854 тыс. рублей, которые мужчина потратил.