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Главная » Новости

14:29, 4 июля 2021 года

Больше половины детских лагерей Орловщины нарушили санитарные требования в первую смену

Практически все они уже исправили свои недочёты.


Управление Роспотребнадзора по Орловской области вскрыло санитарно-гигиенические нарушения в большинстве детских региональных оздоровительных лагерях. В 1-ю смену ребята отдыхали в 271 таком учреждении, и в 164 из них специалисты находили недочёты.
 
В основном нарушения касались содержания помещений, правил личной гигиены, обработки посуды и инвентаря и условий хранения продовольствия. Все виновные в допущенных ошибках привлечены к административной ответственности. 154 детских лагеря и оздоровительных учреждения вовремя исправили нарушения.



Артём Ежаков
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