Больше половины детских лагерей Орловщины нарушили санитарные требования в первую смену

Практически все они уже исправили свои недочёты.

Управление Роспотребнадзора по Орловской области вскрыло санитарно-гигиенические нарушения в большинстве детских региональных оздоровительных лагерях. В 1-ю смену ребята отдыхали в 271 таком учреждении, и в 164 из них специалисты находили недочёты.



В основном нарушения касались содержания помещений, правил личной гигиены, обработки посуды и инвентаря и условий хранения продовольствия. Все виновные в допущенных ошибках привлечены к административной ответственности. 154 детских лагеря и оздоровительных учреждения вовремя исправили нарушения.