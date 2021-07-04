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16:40, 4 июля 2021 года На Орловщине уничтожили поле дикорастущей конопли Участок в 3,9 гектара нашли в Должанском районе.





В Должанском районе Орловской области полицейские уничтожили участок дикорастущей конопли площадью в 3,9 гектара, – сообщает пресс-служба областного УМВД. С помощью сельхозтехники поле перепахали и обезопасили территорию от 3800 наркосодержащих растений, выращенных без признаков культивации.

Фото пресс-службы областного УМВД





Артём Ежаков



