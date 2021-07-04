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12:16, 4 июля 2021 года Коронавирус нашли у 99 орловцев, один человек скончался В России обнародовали суточные данные о распространении болезни.





4 июля, за последние сутки в Орловской области выявлено 99 случаев коронавирусной инфекции (всего – 37 786). По оперативным данным сайта Стопкоронавирус.рф на, за последние сутки в Орловской области выявленослучаев коронавирусной инфекции (всего –). На лечении – 1 224 человека. Накануне выписано 79 орловцев (всего – 35 807). От последствий болезни скончалось 755 жителей региона (+1 летальный исход). Суточная заболеваемость в России – 25 142 (всего – 5 610 941), число выздоровевших – 15 484 (всего – 5 068 901). Общее число летальных исходов – 137 925 (+663 случая за сутки). На лечении – 404 115 человек. Инфографика портала Стопкоронавирус.рф





Артём Ежаков



