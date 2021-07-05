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9:52, 5 июля 2021 года

От укусов клещей пострадали около 1,4 тыс. орловцев

За неделю к медикам обратился 251 человек.


В Орловской области с начала года от укусов клещей пострадали 1399 жителей региона, среди них – 391 ребёнок. На прошлой неделе эти паукообразные атаковали 251 жителя региона. Статистика остаётся на прошлогоднем уровне.

18,9% проверенных паразитов оказались инфицированы возбудителями боррелиоза. Год назад было заражено 18,6% исследованных клещей. Случаев болезни Лайма по-прежнему не выявлено.

Акарицидную обработку провели на 314 га общественных территорий и 135 га территорий детских лагерей.

За профессиональным извлечением клеща из тела следует обратиться в медучреждение, а затем отдать паразита на исследование. Со списком лабораторий можно ознакомиться здесь.


Артём Ежаков
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