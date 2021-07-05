От укусов клещей пострадали около 1,4 тыс. орловцев

|
|
|Главная » Новости
9:52, 5 июля 2021 года
От укусов клещей пострадали около 1,4 тыс. орловцевЗа неделю к медикам обратился 251 человек.
В Орловской области с начала года от укусов клещей пострадали 1399 жителей региона, среди них – 391 ребёнок. На прошлой неделе эти паукообразные атаковали 251 жителя региона. Статистика остаётся на прошлогоднем уровне.
18,9% проверенных паразитов оказались инфицированы возбудителями боррелиоза. Год назад было заражено 18,6% исследованных клещей. Случаев болезни Лайма по-прежнему не выявлено.
Акарицидную обработку провели на 314 га общественных территорий и 135 га территорий детских лагерей.
За профессиональным извлечением клеща из тела следует обратиться в медучреждение, а затем отдать паразита на исследование. Со списком лабораторий можно ознакомиться здесь.
Артём Ежаков