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9:52, 5 июля 2021 года От укусов клещей пострадали около 1,4 тыс. орловцев За неделю к медикам обратился 251 человек.





В Орловской области с начала года от укусов клещей пострадали 1399 жителей региона, среди них – 391 ребёнок. На прошлой неделе эти паукообразные атаковали 251 жителя региона. Статистика остаётся на прошлогоднем уровне.



18,9% проверенных паразитов оказались инфицированы возбудителями боррелиоза. Год назад было заражено 18,6% исследованных клещей. Случаев болезни Лайма по-прежнему не выявлено.



Акарицидную обработку провели на 314 га общественных территорий и 135 га территорий детских лагерей.



За профессиональным извлечением клеща из тела следует обратиться в медучреждение, а затем отдать паразита на исследование. Со списком лабораторий можно ознакомиться здесь.





Артём Ежаков



