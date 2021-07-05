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10:15, 5 июля 2021 года

Молния могла спровоцировать пожар в Орловской области

3 июля в деревне Лебедёк сгорел жилой дом.


В деревне Лебедёк Урицкого района молния могла стать причиной пожара жилого дома, – сообщает сайт областного ГУ МЧС. Спасателям сообщили о возгорании около 13:30. Огонь уничтожил 40 м2 внутренних помещений и кровлю. Никто не пострадал. Степень ущерба и точную причину случившегося ещё предстоит выяснить специалистам.

Прошедшая 3 июля в Орловской области гроза повалила несколько деревьев. В деревне Жилина одно упало прямо на проезжую часть, а на улице Лазурной в Орле рухнувшее дерево заблокировало вход в дом. Оба распилили и убрали приехавшие спасатели.

Орловские пожарно-спасательные подразделения за прошедшие выходные выезжали 40 раз, из них 11 выездов на ликвидацию пожаров и 29 – на различные происшествия и помощь населению.


Артём Ежаков
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