Главная » Новости



11:07, 5 июля 2021 года В Орле очевидцы задержали грабителя Свидетели преступления удерживали 21-летнего парня до приезда полицейских.





В Орле очевидцы задержали подозреваемого в грабеже, – сообщает сайт областного УМВД. Инцидент произошел в минувшую пятницу около полудня. На улице Максима Горького 21-летний ранее судимый парень ударил в шею 56-летнюю женщину и отобрал у неё золотую цепочку с крестиком и подвеской-иконой. Услышавшие крик пострадавшей очевидцы догнали молодого человека, остановили его и удерживали до приезда полиции.



Похищенное правоохранители частично изъяли. Пострадавшая оценила его стоимость в 8 тыс. рублей.



Уголовное дело возбудили по ч.2 ст.161 УК РФ (грабёж). Молодому человеку грозит до 7 лет тюрьмы. Сейчас он задержан в рамках ст.91 УПК РФ. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.





Артём Ежаков



