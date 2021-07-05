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11:07, 5 июля 2021 года

В Орле очевидцы задержали грабителя

Свидетели преступления удерживали 21-летнего парня до приезда полицейских.


В Орле очевидцы задержали подозреваемого в грабеже, – сообщает сайт областного УМВД. Инцидент произошел в минувшую пятницу около полудня. На улице Максима Горького 21-летний ранее судимый парень ударил в шею 56-летнюю женщину и отобрал у неё золотую цепочку с крестиком и подвеской-иконой. Услышавшие крик пострадавшей очевидцы догнали молодого человека, остановили его и удерживали до приезда полиции.

Похищенное правоохранители частично изъяли. Пострадавшая оценила его стоимость в 8 тыс. рублей.

Уголовное дело возбудили по ч.2 ст.161 УК РФ (грабёж). Молодому человеку грозит до 7 лет тюрьмы. Сейчас он задержан в рамках ст.91 УПК РФ. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.


Артём Ежаков
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