Жаркая погода обостряет заболевания щитовидной железы

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11:40, 5 июля 2021 года
Жаркая погода обостряет заболевания щитовидной железыО том, почему это происходит, и как вести себя людям, страдающим тиреотоксикозом, в интервью корреспонденту ГТРК «Орёл» рассказала главный эндокринолог Орловской области Галина Масалыгина.
- Летом обостряются заболевания щитовидной железы. Одно из них тиреотоксикоз. Это связано с избыточной продукцией гормонов щитовидной железы. Жаркая погода и солнечная активность этому способствует.
- Появляются следующие симптомы: нервозность, плаксивость, агрессивность, учащенное сердцебиение, дрожь в руках, резкое похудение за короткий промежуток времени.
- Необходимо в первую очередь провести исследование на тиреоидные гормоны.
- Людям, страдающим тиреотоксикозом, нужно исключить длительное пребывание на активном солнце, не принимать йодсодержащие препараты. Также нужно избегать стрессов, переутомления. Нужно соблюдать режим сна и бодрствования.
- Если не лечить тиреотоксикоз, то он может привести к тиреотоксическому кризу и смерти.
- Есть три метода лечения тиреотоксикоза. Первый метод - консервативный, то есть с помощью лекарственных препаратов, которые нормализуют работу щитовидной железы. Лечение рассчитано до двух лет, не меньше. Радикальные методы лечения: хирургическое удаление всей щитовидной железы или её разрушение радиоактивным йодом. Радикальные методы применяются только если консервативная терапия не помогает.
Более подробно – в нашем видеосюжете
Елена Литинская