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11:40, 5 июля 2021 года Жаркая погода обостряет заболевания щитовидной железы О том, почему это происходит, и как вести себя людям, страдающим тиреотоксикозом, в интервью корреспонденту ГТРК «Орёл» рассказала главный эндокринолог Орловской области Галина Масалыгина.





- Летом обостряются заболевания щитовидной железы. Одно из них тиреотоксикоз. Это связано с избыточной продукцией гормонов щитовидной железы. Жаркая погода и солнечная активность этому способствует.



- Появляются следующие симптомы: нервозность, плаксивость, агрессивность, учащенное сердцебиение, дрожь в руках, резкое похудение за короткий промежуток времени.



- Необходимо в первую очередь провести исследование на тиреоидные гормоны.



- Людям, страдающим тиреотоксикозом, нужно исключить длительное пребывание на активном солнце, не принимать йодсодержащие препараты. Также нужно избегать стрессов, переутомления. Нужно соблюдать режим сна и бодрствования.



- Если не лечить тиреотоксикоз, то он может привести к тиреотоксическому кризу и смерти.



- Есть три метода лечения тиреотоксикоза. Первый метод - консервативный, то есть с помощью лекарственных препаратов, которые нормализуют работу щитовидной железы. Лечение рассчитано до двух лет, не меньше. Радикальные методы лечения: хирургическое удаление всей щитовидной железы или её разрушение радиоактивным йодом. Радикальные методы применяются только если консервативная терапия не помогает.



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Елена Литинская



