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11:49, 5 июля 2021 года 100 человек накануне заболели COVID-19 в Орловской области В России обнародовали суточные данные о распространении болезни.





По оперативным данным сайта Стопкоронавирус.рф на 3 июля, за последние сутки в Орловской области выявлено 100 случаев заболевания коронавирусной инфекцией (всего – 37 886).



На лечении – 1 239 человек. Накануне выписано 83 орловца (всего – 35 890). От последствий болезни скончались 757 жителей региона (+2 летальных исхода).



Суточная заболеваемость в России – 24 353 (всего – 5 635 294), число выздоровевших – 14 540 (всего – 5 083 441). Общее число летальных исходов – 138 579 (+654 случая за сутки). На лечении – 413 274 человека.



Инфографика портала Стопкоронавирус.рф





Артём Ежаков



