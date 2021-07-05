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11:51, 5 июля 2021 года В Орле забраковали качество воды на озере Светлая Жизнь и городском пляже У регионального Роспотребнадзора возникли претензии к шести водоемам.





Управление Роспотребнадзора снова проверило качество воды и песка на разрешённых для купания водоёмах региона. Как оказалось, вода в озере Светлая Жизнь, на городском пляже Орла, в Старосельском пруду, реке Мох в Шаблыкинском районе и на пляже в деревне Большое Сотниково не соответствовала санитарно-химическим показателям (окраска, БПК5, ХПК).



Пруд в селе Ждимир не прошёл проверку по микробиологическим показателям. Местной администрации было поручено его закрыть.



По вирусологическим и паразитологическим показателям инспецию выдержали все проинспектированные водоёмы.





Артём Ежаков



