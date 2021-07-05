В селе Коротыш временно закрыли детский сад №8

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12:25, 5 июля 2021 года
В селе Коротыш временно закрыли детский сад №8Ливенская прокуратура ранее выяснила, что находиться в здании небезопасно.
В селе Коротыш Ливенского района временно приостановлена работа детского сада №8. Его воспитанников отправят в ближайшие дошкольные учреждения, – пишет сетевое издание «Уездный Город. Ливны».
По мнению ливенской прокуратуры, текущее состояние здания угрожает его посетителям – в марте выяснилось, что здесь протекает кровля, осыпается штукатурка и отклеиваются обои, а также деформирован линолеум. Тогда суд на 90 суток запретил использовать второй этаж детского сада.
В мае районная администрация получила от прокуратуры предписание об устранении нарушений законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних.
фото Сетевго издания УЕЗДНЫЙ ГОРОД Ливны
Артём Ежаков