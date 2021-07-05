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12:25, 5 июля 2021 года В селе Коротыш временно закрыли детский сад №8 Ливенская прокуратура ранее выяснила, что находиться в здании небезопасно.





В селе Коротыш Ливенского района временно приостановлена работа детского сада №8. Его воспитанников отправят в ближайшие дошкольные учреждения, – пишет сетевое издание «Уездный Город. Ливны».



По мнению ливенской прокуратуры, текущее состояние здания угрожает его посетителям – в марте выяснилось, что здесь протекает кровля, осыпается штукатурка и отклеиваются обои, а также деформирован линолеум. Тогда суд на 90 суток запретил использовать второй этаж детского сада.



В мае районная администрация получила от прокуратуры предписание об устранении нарушений законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних.



фото Сетевго издания УЕЗДНЫЙ ГОРОД Ливны









Артём Ежаков



