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12:25, 5 июля 2021 года

В селе Коротыш временно закрыли детский сад №8

Ливенская прокуратура ранее выяснила, что находиться в здании небезопасно.


В селе Коротыш Ливенского района временно приостановлена работа детского сада №8. Его воспитанников отправят в ближайшие дошкольные учреждения, – пишет сетевое издание «Уездный Город. Ливны».

По мнению ливенской прокуратуры, текущее состояние здания угрожает его посетителям – в марте выяснилось, что здесь протекает кровля, осыпается штукатурка и отклеиваются обои, а также деформирован линолеум. Тогда суд на 90 суток запретил использовать второй этаж детского сада.

В мае районная администрация получила от прокуратуры предписание об устранении нарушений законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних.

фото Сетевго издания УЕЗДНЫЙ ГОРОД Ливны




Артём Ежаков
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