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12:29, 5 июля 2021 года В Новодеревеньковском районе вакцину против коронавируса получили более 2,5 тысяч человек Отсчёт ведётся с февраля 2021 года.





Жители Новодеревеньковского района вакцинируются против коронавируса. С февраля прививку получили уже более 2,5 тысяч человек. Фаворитом среди вакцин остается «Спутник V». По словам главврача, прошедшие вакцинацию переносят укол хорошо, а побочные действия быстро сходят на нет.



Валерий Лесных, главный врач Новодеревеньковской ЦРБ: «Бывает недомогание лёгкое, температура незначительная, но тяжёлых осложнений и аллергических реакций не наблюдалось».

Вакцинация сейчас доступна даже в самых удалённых от районного центра сёлах. Каждый день из Новодеревеньковской ЦРБ две мобильные бригады выезжают делать прививки. Приём ведётся в фельдшерско-акушерских пунктах.





Юлия Сабельникова



