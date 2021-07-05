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12:40, 5 июля 2021 года «Губернаторский контроль» проверил объекты реконструкции в Ливнах В Ливнах ремонтируются и реконструируются сразу несколько значимых для городской инфраструктуры объектов. Это Детская школа искусств, центральный парк и дороги, в том числе главная автомобильная артерия райцентра. Как изменятся Ливны уже этим летом, узнал корреспондент ГТРК «Орёл» Антон Киселев.





Изюминкой обновлённого городского парка в Ливнах станет фонтан. По условиям конкурса Минстроя, благодаря которому и началась реконструкция, проект не может измениться ни на каплю. Но старая конструкция фонтана обновлению не подлежала, поэтому строители возводят фонтан с нуля. Кроме фонтана появятся лыжероллерная трасса, площадка для воркаута, скейт-площадка, спортивная площадка, а также две детских площадки.



Весь парк будет в плитке, а вдоль тротуаров протянуться беговые дорожки с резиновым покрытием. И, конечно, лавочки, урны и современное освещение. Согласно контракту на 70 миллионов рублей строители должны управиться до середины сентября. В сроки пообещали уложиться.



Ещё один большой и социально важный объект в Ливнах, который сейчас тоже переживает реконструкцию, это Детская школа искусств. Ремонт за 4 миллиона с небольшим здесь начался в рамках нацпроекта «Культура». Строители полностью завершили работы на крыше здания, сейчас заканчивают с фасадом. Экономия средств, сложившаяся во время конкурса по определению подрядчика, позволила расширить виды работ.



Заканчивается ремонт и на улице Гайдара - это основная автомобильная артерия Ливен. Строители должны завершить работы 15 июля, идут с опережением. Дорожное полотно полностью уложено, тротуары готовы, ограждения установлены. Сейчас идут лабораторные исследования асфальта. Предстоит ещё до конца нанести разметку.



Нарекания специалистов «Губернаторского контроля» вызвал только один объект - дорога в частном секторе - улица 25-го декабря. Подрядчик не уложился в сроки. Но работы уже на завершающей стадии.





Антон Киселёв



