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12:47, 5 июля 2021 года Орловщина инвестирует миллиарды в агропромышленный комплекс Об этом было заявлено на сегодняшнем заседании областного правительства.





В агропромышленный комплекс Орловской области в этом году планируется инвестировать 18,5 млрд рублей. Деньги пойдут на реализацию крупных проектов и модернизацию существующих производств.



Сейчас на территории региона продолжают развиваться несколько крупных программ, которые принесут региону более тысяч рабочих мест. В списке проектов:



• ООО «АПХ «Мираторг» – строительство свинокомплексов;

• ООО «Знаменский СГЦ» – размещение новых свиноводческих комплексов и дополнительных объектов инфраструктуры цеха убоя;

• АО «Щелково Агрохим» – семеноводческий центр зерновых и бобовых культур;

• АО «ПИНЭКО» – создание производственного комплекса по глубокой переработке сухого гороха;

• ООО «ЭкоПродукт» – строительство второй очереди тепличного комбината;

• ООО «ПОЗЦ Свеженка» – увеличение мощностей в отрасли птицеводства.





Артём Ежаков



