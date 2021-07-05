Главная » Новости



14:30, 5 июля 2021 года В Советском и Железнодорожном районах Орла развернут мобильную вакцинацию Передвижные прививочные будут работать 6 июля с 13:00 до 20:00.





В Орле в Советском и Железнодорожном районах 6 июля развернут мобильную вакцинацию от COVID-19. Медики будут принимать желающих привиться с 13:00 до 20:00. Передвижные ФАПы остановятся возле ТЦ «Европа» (Наугорское шоссе, 76 и ул. Московская, 67). Пациентам следует иметь при себе паспорт, СНИЛС и полис ОМС.



Накануне в городе вакцинировалось рекордное число орловцев – 926 человек.





Артём Ежаков



