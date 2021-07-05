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15:00, 5 июля 2021 года В Орле отремонтируют подъезд к парку Победы Работы должны завершиться 2 августа.





В Орле объявлены торги на ремонт подъезда к парку Победы со стороны ул. Космодемьянской. Тендер на поиск подрядчика появился на сайте Госзакупок. Цена будущего соглашения – почти 14,8 млн. Работы должны завершиться второго августа. Контрактом предусмотрена пятилетняя гарантия.



Напомним, что 22 июня в парке открылась мемориальная часовня, посвященная памяти павших на Орловско-Курской дуге. Полностью обновлённый парк Победы откроется в День города – 5 августа.





Артём Ежаков



