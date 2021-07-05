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15:17, 5 июля 2021 года Жители Ново-Образцово устали жить без воды и электричества Вода в посёлке под Орлом на вес золота.





В Ново-Образцово, где проживают больше 150 человек, существует проблема воды и электроснабжения. Нет электричества, нет и воды. При этом счета за воду приходят регулярно, а её качество оставляет желать лучшего. Жители неоднократно обращались в администрацию поселения, но вопрос не решается.



Недавно в Ново-Образцово проблему обсудили совместно с представителями администрации сельского поселения и депутатом Госдумы Ольгой Пилипенко.



Как сообщил глава администрации Образцовского сельского поселения Александр Черных, сейчас рассматривается вопрос проектирования водозаборного узла. Как только решатся все организационные проблемы, будет выделено финансирование.



Разобраться в вопросе местных жителей пообещала депутат Государственной Думы Ольга Пилипенко.



Ольга Пилипенко, депутат Государственной Думы ФС РФ: «В обязательном порядке займусь в самое ближайшее время вопросами, связанными с легитимностью действия кооператива на этой территории, какие он имеет функционалы, кто зарегистрирован, кто является владельцем, кто является учредителем».

Как только выяснятся все юридические вопросы, связанные с управлением посёлка, электросети передадут на баланс муниципального предприятия Орловского района. Роспотребнадзор со своей стороны изучит качество воды.





Юлия Опанасюк



