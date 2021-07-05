понедельник 5.07.2021 16:39:04 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС




COVID-19
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Контакты
Главная » Новости

15:17, 5 июля 2021 года

Жители Ново-Образцово устали жить без воды и электричества

Вода в посёлке под Орлом на вес золота.


В Ново-Образцово, где проживают больше 150 человек, существует проблема воды и электроснабжения. Нет электричества, нет и воды. При этом счета за воду приходят регулярно, а её качество оставляет желать лучшего. Жители неоднократно обращались в администрацию поселения, но вопрос не решается.

Недавно в Ново-Образцово проблему обсудили совместно с представителями администрации сельского поселения и депутатом Госдумы Ольгой Пилипенко.

Как сообщил глава администрации Образцовского сельского поселения Александр Черных, сейчас рассматривается вопрос проектирования водозаборного узла. Как только решатся все организационные проблемы, будет выделено финансирование.

Разобраться в вопросе местных жителей пообещала депутат Государственной Думы Ольга Пилипенко.

Ольга Пилипенко, депутат Государственной Думы ФС РФ: «В обязательном порядке займусь в самое ближайшее время вопросами, связанными с легитимностью действия кооператива на этой территории, какие он имеет функционалы, кто зарегистрирован, кто является владельцем, кто является учредителем».

Как только выяснятся все юридические вопросы, связанные с управлением посёлка, электросети передадут на баланс муниципального предприятия Орловского района. Роспотребнадзор со своей стороны изучит качество воды.


Юлия Опанасюк
© 2002−2021 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин А. А. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.