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15:40, 5 июля 2021 года Коротко о главном «Вести-Орёл» в 14:30 на телеканале «Россия».





- Под защитой «Спутника» - уже около 80 тысяч орловцев.



- «Губернаторский контроль» проинспектировал три объекта строительства в Ливнах.



- Жители Ново-Образцово устали жить без удобств. Вода в посёлке под Орлом на вес золота.



- Полицейские продолжают операцию «Мак».



- Первый шаг - к преображению. На благоустройство площади Жукова в Орле выделен 71 млн. рублей.



- В Орле завершился чемпионат России по пляжному волейболу.



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