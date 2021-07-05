Главная » Новости



15:57, 5 июля 2021 года В Ливнах за попытку убийства сожителя своей матери осудят 42-летнего мужчину Женщина выбила из рук сына нож и вызвала медиков, чем фактически спасла потерпевшего.





В Ливенском районе Орловской области раскрыли покушение на убийство, – сообщает сайт СУ СК. Трагедия произошла в мае в селе Крутое. На веранде жилого дома разгорелся конфликт между двумя мужчинами, и 42-летний обвиняемый нанёс 60-летнему сожителю своей матери семь ударов ножом в грудь и шею, но женщина выбила нож из рук сына и вызвала «скорую».



Как сообщили в следственном комитете, поводом к нападению стало замечание, сделанное потерпевшим.



Материалы уголовного дела уже переданы в суд и вскоре мужчина выслушает свой приговор.



Фото пресс-службы СУ СК





Артём Ежаков



