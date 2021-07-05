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16:20, 5 июля 2021 года Орловская область получила ещё 17,4 доз «Спутника V» Вскоре вакцину распределят по медучреждениям.





В Орловскую область прибыла дополнительная партия «Спутника V» из 17,4 тыс. доз, – сообщает пресс-служба оперативного штаба по коронавирусу. Сейчас поступившую вакцину разгружают, а затем распределят по медучреждениям.



Напомним, что в субботу вечером на Орловщину прибыло 13 тыс. доз препарата института им. Гамалеи.





Артём Ежаков



