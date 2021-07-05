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16:27, 5 июля 2021 года Завтра в Орле отключат горячую воду в поликлинике и детском саду Также вентили перекроют в двух жилых домах.





В Орле 6-го июля из-за врезки обновлённого участка тепломагистрали отключат горячую воду в четырёх зданиях. Это дома по адресам:



• бульвар Победы, 1 и 2;

• бульвар Победы, 4 (детский сад №33);

• ул. Салтыкова-Щедрина, 37 (поликлиника МВД России).



Горячей воды не будет с 9:00 до 21:00.





Артём Ежаков



