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16:43, 5 июля 2021 года В Орле возле ТЦ врачи мобильной прививочной спасли мужчину Первой на помощь прибежала медсестра, в свой выходной пришедшая за покупками.





Накануне в Орле медики мобильного пункта вакцинации и медсестра, пришедшая в торговый центр на ул. Михалицына за покупками, спасли резко потерявшего сознание мужчину. Когда человек упал без чувств, первой это увидела медсестра Елена Гавриличева. Она побежала на помощь, а вскоре к ней присоединились врачи из расположившегося рядом мобильного пункта вакцинации – Ольга Капустина, Анастасия Часовских и Татьяна Хмызенко. Они привели мужчину в сознание. Отказавшись от госпитализации, он сделал ещё 7 – 8 шагов и рухнул наземь. У него пропали пульс и реакция зрачков на свет. Медикам снова удалось реанимировать больного. «Скорая помощь» подъехала через несколько минут. Больному больше ничего не угрожало.



Медики работают в больнице имени Боткина.



фото сайта администрации орла









Артём Ежаков



