Ансамбль танца «Молодость» Урицкого дома культуры станет послом Орловской области на фольклорных фестивалях

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16:53, 5 июля 2021 года
Ансамбль танца «Молодость» Урицкого дома культуры станет послом Орловской области на фольклорных фестиваляхВ этом году коллективу исполняется 50 лет.
Ансамбль танца «Молодость» Урицкого района, по приглашению Министерства культуры, будет представлять нашу область на фольклорных конкурсах и фестивалях в этом году. В этом году коллективу исполняется 50 лет.
Галина Михалёва, балетмейстер ансамбля танца «Молодость», заслуженный работник культуры РФ: «Мы - разного возраста, самому старшему 52 года. Занимаются люди разных профессий - и юристы, и врачи, и педагоги».
Коллектив уже подготовил концертную программу, в которой задействовано 30 человек. Орловцы могли бы увидеть номера во время фестиваля «Троицкие хороводы», но из-за ухудшения ситуации с коронавирусной инфекцией в регионе, праздник перенесен на неопределенное время.
Ансамбль уже побывал в Румынии, Болгарии, Турции, а в ближайшее время артисты ждут поездку в Грецию на международный фестиваль.
Всеволод Трифонов