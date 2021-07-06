Главная » Новости



16:53, 5 июля 2021 года Ансамбль танца «Молодость» Урицкого дома культуры станет послом Орловской области на фольклорных фестивалях В этом году коллективу исполняется 50 лет.





Ансамбль танца «Молодость» Урицкого района, по приглашению Министерства культуры, будет представлять нашу область на фольклорных конкурсах и фестивалях в этом году. В этом году коллективу исполняется 50 лет.



Галина Михалёва, балетмейстер ансамбля танца «Молодость», заслуженный работник культуры РФ: «Мы - разного возраста, самому старшему 52 года. Занимаются люди разных профессий - и юристы, и врачи, и педагоги».

Коллектив уже подготовил концертную программу, в которой задействовано 30 человек. Орловцы могли бы увидеть номера во время фестиваля «Троицкие хороводы», но из-за ухудшения ситуации с коронавирусной инфекцией в регионе, праздник перенесен на неопределенное время.



Ансамбль уже побывал в Румынии, Болгарии, Турции, а в ближайшее время артисты ждут поездку в Грецию на международный фестиваль.





Всеволод Трифонов



