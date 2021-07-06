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17:10, 5 июля 2021 года Маски, перчатки, дезинфекторы. В Орле проверяют торговые центры Корреспондент ГТРК «Орёл» побывала в рейде, организованном департаментом промышленности и торговли Орловской области.





Представители департамента промышленности и торговли Орловской области в торговые точки теперь ходят не только для мониторинга цен, но и с проверкой санитарной обстановки. Маски, перчатки, обеззараживатели - такие же неотъемлемые атрибуты торговли, как ценники на товарах. Как рассказали в самом ТЦ, персоналом соблюдаются все необходимые эпидтребования. Просят следовать правилам и покупателей.



Также проверяющие интересуются ходом вакцинации персонала. Наличие прививок у продавцов поможет легче пережить пандемию - ведь в гипермаркете поток покупателей огромен.



Максим Петров, и.о руководителя департамента промышленности и торговли Орловской области: «Мы работаем сейчас с той ситуацией, которая есть. Это тяжелая эпидобстановка, и маски являются обязательной составляющей. И тот процент вакцинированных, который мы обязаны повышать не по каким-то сверху спущенным циркулярам, а из здравого смысла, просто чтобы и область работала, и экономика работала, не закрывались предприятия, и люди на локдаун не уходили».

В проверенном сегодня торговом центре от ковида привились примерно 40 процентов сотрудников. Остальные, по словам директора Стелы Сорокиной, убедившись в безопасности прививки на примере своих коллег, также собираются вакцинироваться.



А ещё на территории этого гипермаркета планируют открыть общественный пункт вакцинации. Таких точек по разным районам Орла планируют организовать четыре, в том числе и на Михалицына. Площадку уже готовят. И обещают поставить стулья, для тех, кому придется ждать своей очереди.





Татьяна Тимохина



