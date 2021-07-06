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17:11, 5 июля 2021 года В Орле задержали распространителей героина В попытке сбыта подозревают двоих граждан одной из стран ближнего зарубежья.





В Орле с поличным задержали распространителей героина, – сообщает сайт областного УМВД. В попытке сбыта подозревают 32-летнего мужчину и 22-летнюю девушку. Оба – граждане одной из стран ближнего зарубежья.



Информацию об их возможной причастности к наркопреступлениям полицейские получили заранее. Обоих задержали в Заводском районе Орла – после закладки в тайники двух полимерных свёртков с героином. В сумке у девушки правоохранители нашли ещё 50 таких же. Всего силовикам удалось изъять 95,5 грамма этого тяжёлого наркотика.



Фигурантов вязли под стражу. Им вменяют ч. 3 ст. 30 ч. 4 ст. 228.1 УК РФ.



Фото пресс-службы областного УМВД





Артём Ежаков



