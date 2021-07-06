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18:32, 5 июля 2021 года

В Орле отметили вековой юбилей маршала Виктора Георгиевича Куликова

Вечер памяти прошел в Орловском городском центре культуры.


5 июля в Орловском городском центре культуры прошёл публицистический вечер «Судьба человека», посвящённый 100-летию Героя Советского Союза, Почётного гражданина Орловской области и города Орла, маршала Виктора Куликова.
 
Виктор Георгиевич Куликов родился 5 июля 1921 года в селе Верхняя Любовша Краснозоренского района, в крестьянской семье. Окончил Грозненское военно-пехотное училище в начале июня 1941 г. в звании лейтенанта и сразу же получил назначение в Киевский Особый военный округ. Позже — в 41 танковую дивизию (г. Владимир-Волынский), где начал службу в должности заместителя командира разведроты. Здесь Виктора Георгиевича застала Великая Отечественная война.
 
Участвовал в боях за Днепр, воевал на полтавском и харьковском направлениях. В 22-летнем возрасте 22 Куликов был назначен начальником штаба 143-й танковой бригады. Осуществлял планирование Смоленской, Ржевской, Восточно-Прусской, Берлинской и других операций, всегда находясь рядом с атакующими танками.
 
В ходе Белорусской операции танковая бригада Виктора Георгиевича успешно атаковала противника в районе Витебска. За лето 1944 года бригада, штаб которой возглавлял военачальник, прошла с боями сотни километров и вышла к Балтийскому морю.
 
В 1945 году 143-я танковая бригада переформирована в 66 отдельную самоходно-артиллерийскую гвардейскую бригаду. Начальником штаба бригады стал Виктор Куликов. 
 
После войны российский военачальник занимал высокие командно-штабные должности, продолжая получать образование в военных академиях. Впоследствии Куликов являлся начальником Генерального штаба Вооружённых Сил, Главнокомандующим объединёнными Вооружёнными Силами государств — участников Варшавского Договора.
 
В 1977 году прославленному полководцу присвоено почётное звание Маршала Советского Союза. В 1981 году Виктор Георгиевич удостоен звания Героя Советского Союза, а в 1983-м маршалу присудили Ленинскую премию.
 
В последние годы жизни Виктор Куликов избирался депутатом Государственной Думы, председателем Комитета Думы по делам ветеранов.
 
Скончался Виктор Георгиевич Куликов 28 мая 2013 года в Москве. Похоронен с воинскими почестями на Новодевичьем кладбище столицы. Маршал Советского Союза В.Г. Куликов является кавалером 120 орденов и медалей СССР, Российской Федерации, многих иностранных государств.



Анна Вайсергисер
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