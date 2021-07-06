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21:20, 5 июля 2021 года Коротко о главном «Вести-Орёл» в 21:05 на телеканале «Россия».





- В крупном торговом центре Орла проверили соблюдение эпидправил.

- Жители региона продолжают выстраивать коллективный иммунитет.

- В Змиёвке обретает формы музейно-литературный квартал.

- Сегодня отметили столетний юбилей маршала Виктора Георгиевича Куликова.

- В Орле завершился Чемпионат России по пляжному волейболу.

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