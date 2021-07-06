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6:45, 6 июля 2021 года
В Орле выбрали грантополучателей «Агростартапа»Между девятью предпринимателями распределят 28,5 млн рублей.
В Орле выбрали победителей конкурса грантов «Агростартап», – сообщает
сайт областного правительства. Между девятью предпринимателями распределят 28,5 млн рублей. Взамен грантополучатели наймут в этом году на работу 12 человек.
Деньги пойдут на создание хозяйства по откорму крупного рогатого скота, четырех овцеферм, пчелопасеки, а также хозяйств по выращиванию зерновых, чеснока и саженцев плодовых и декоративных растений.
Артём Ежаков