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6:45, 6 июля 2021 года В Орле выбрали грантополучателей «Агростартапа» Между девятью предпринимателями распределят 28,5 млн рублей.







В Орле выбрали победителей конкурса грантов «Агростартап», – сообщает сайт областного правительства. Между девятью предпринимателями распределят 28,5 млн рублей. Взамен грантополучатели наймут в этом году на работу 12 человек. Деньги пойдут на создание хозяйства по откорму крупного рогатого скота, четырех овцеферм, пчелопасеки, а также хозяйств по выращиванию зерновых, чеснока и саженцев плодовых и декоративных растений.





Артём Ежаков



