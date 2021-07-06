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7:13, 6 июля 2021 года В Орловской области выросла средняя и реальная зарплаты Региональная служба статистики сравнила апрельские показатели 2020 и 2021 годов.







На Орловщине увеличилась зарплата – как средняя, так и реальная. Это следует из отчёта Орёлстата . Так, в апреле 2021 года средняя оплата труда на крупных, средних, некоммерческих и малых предприятиях составила 33 692 рубля – на 10% больше, чем год назад. Что касается реальной зарплаты, рассчитанной с учётом индекса потребительских цен, то она выросла на 3,9%. Традиционно больше всех в регионе получают финансисты и страховщики – в среднем 55 763 рубля. На втором месте по-прежнему госуправленцы с оплатой труда в 46 414 рублей. Замыкают тройку сотрудники сферы обеспечения электроэнергией, газом и паром – им платят 40 609 рублей.

Медики и соцработники в апреле зарабатывали 29 407 рублей, а педагоги – 27 881 рубль.





Артём Ежаков



