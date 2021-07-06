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8:16, 6 июля 2021 года На Орловщине начнут маркировать молочную продукцию Об этом было заявлено в региональном правительстве.







В этом году в Орловской области местные производители начнут маркировать молоко и молочную продукцию, – сообщается на сайте регионального правительства. Единая система цифровой маркировки позволит эффективно бороться с контрафактом. Уже обязательна маркировка сыров, мороженого и прочих видов пищевого льда, не содержащих или содержащих какао. С 1 сентября аналогичное требование начнёт действовать к молочной продукции со сроком годности более 40 дней, с 1 декабря – товаров, хранящихся менее 40 дней.





Артём Ежаков



