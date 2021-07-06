Детская инклюзивная площадка в Ливнах откроется 8 июля

Игровое место для детей с ограниченными возможностями здоровья строят в городском парке с прошлого года.

8 июля в 12:00 в ливенском городском парке культуры и отдыха откроется инклюзивная площадка для детей с ограниченными возможностями здоровья. Это – проект местной епархии, реализованный с помощью президентского гранта.



Площадка поможет «особенным» детям в физической и социальной реабилитации. На занятиях им будут помогать обученные специалисты. Место оборудовано современными безопасными тренажерами, рассчитанными на всех детей без исключения. Объекты не имеют острых углов и оснащены силовыми ограничителями, а под ногами ребята будут чувствовать резиновое покрытие.

