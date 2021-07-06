Андрей Клычков завершил вакцинацию от COVID-19

Губернатор Орловской области рассказал об этом в прямом эфире в социальных сетях.

Губернатор Орловской области Андрей Клычков завершил курс вакцинации от COVID-19, о чем рассказал во время традиционного прямого эфира в социальных сетях. «Я в субботу пошёл, вторую прививку себе сделал. Спокойно хожу теперь и гуляю. На улице, возможно, начну снимать маску», – заявил глава региона.



Упомянул Клычков и о своем самочувствии после прививки. «У меня очень хорошие ощущения, даже пободрее стал», – констатировал губернатор.



Напомним, что первую прививку «Спутником V» глава области сделал 12 июня. Коронавирусом губернатор переболел минувшей осенью.