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20:53, 5 июля 2021 года На День города в Орле готовится насыщенная программа Салют в неё тоже включен.





На День города в Орле, который отмечается 5 августа, готовится насыщенная праздничная программа. Об этом заявил губернатор Андрей Клычков во время традиционного прямого эфира.

«По поводу салюта пятого августа – да, готовимся. Более того, на День города готовим достаточно большую программу, в том числе и с учётом коронавируса – на некоторых мероприятиях не будет массового скопления, но все их увидят», – заявил глава региона.





Артём Ежаков



