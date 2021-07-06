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20:53, 5 июля 2021 года

На День города в Орле готовится насыщенная программа

Салют в неё тоже включен.


На День города в Орле, который отмечается 5 августа, готовится насыщенная праздничная программа. Об этом заявил губернатор Андрей Клычков во время традиционного прямого эфира.
«По поводу салюта пятого августа – да, готовимся. Более того, на День города готовим достаточно большую программу, в том числе и с учётом коронавируса – на некоторых мероприятиях не будет массового скопления, но все их увидят», – заявил глава региона.



Артём Ежаков
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