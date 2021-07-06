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21:27, 5 июля 2021 года Проблема обманутых дольщиков. В Орле подведут полугодовые итоги работы Совещание проведут 29 июля.





«На 29 июля назначено подведение итогов за полугодие. Есть ряд решений и протокольных поручений, которые должны быть к этому времени исполнены. Я нашим застройщикам, которые попали в список, рекомендую всё выполнить», - сообщил во время традиционного прямого эфира в соцсетях губернатор Орловской области Андрей Клычков.





Артём Ежаков



