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9:44, 6 июля 2021 года Под Орлом в аварии погиб пассажир мотоцикла Байкер госпитализирован.





Сегодня ночью в Орловской области произошло ДТП со смертельным исходом, один человек пострадал. Как сообщает пресс-служба областного УГИБДД, в 01:10 на 364 км автодороги М-2 «Крым» МАЗ с полуприцепом врезался во впереди идущий мотоцикл «Ямаха». От полученных травм 26-летний пассажир «Ямахи» погиб на месте ДТП, 24-летний байкер госпитализирован.





За прошедшие сутки на территории Орловской области всего было зарегистрировано 13 ДТП, среди которых 3 ДТП с пострадавшими, в результате 4 человека получили ранения 1 человек погиб.



Фото пресс-службы областного УГИБДД





Артём Ежаков



