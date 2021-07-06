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10:12, 6 июля 2021 года Орловец ответит в суде по обвинению в ряде преступлений В преступном списке – насильственные действия сексуального характера, кража и убийство.





В Орловской области передано в суд дело 50-летнего жителя Должанского района, обвиняемого в совершении насильственных действий сексуального характера, краже и убийстве, – сообщают сайты областных СУ СК и прокуратуры.



Следствие установило, что в декабре 2019 года, находясь на безлюдном участке грунтовой дороги, ранее судимый фигурант совершил насильственные действия сексуального характера в отношении знакомой. В следующем месяце мужчина тайно похитил из общежития в селе Никольское ноутбук, мобильный телефон и аудиосистему на общую сумму свыше 6 тысяч рублей. Также в январе нетрезвый обвиняемый, поссорившись с другом, зарезал его туристическим ножом, нанеся несколько ударов в различные части тела.





Артём Ежаков



