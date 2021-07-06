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10:36, 6 июля 2021 года

На Орловщине утвердили разделы перечня «свободных от COVID-19 предприятий»

С 8 июля центр «Мой бизнес» начнет принимать документы на оформление этого статуса.


В Орловской области назвали те виды услуг, по которым бизнес сможет оформить статус «свободного от COVID-19 предприятия». Это торговля, транспорт, общепит, образование, медицина, финансовые услуги, физкультура и спорт, культура и досуговые организации, бытовые услуги (ателье, ремонт обуви и т. п.), индустрия красоты, ветеринарные услуги и прочие виды услуг. Статус будет присвоен при условии полной вакцинации персонала и/или наличия сотрудников подтвержденными антителами.

Центр «Мой бизнес» должен будет уведомить предприятие о присвоении статуса или отказе в нём в течение одного рабочего дня с момента получения заявки. Принимать документы он начнет 8 июля. С подробными разъяснениями можно ознакомиться здесь.

Ранее губернатор Орловской области Андрей Клычков заявлял, что «будет правильно, если при введении любых ограничений эти учреждения продолжат функционировать».

Пример логотипа предприятия, свободного от COVID-19, взят с сайта областного правительства


Артём Ежаков
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